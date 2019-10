Successo Ricci, meno Iva, più green

(ANSA) - ANCONA, 2 OTT - Piace la proposta del sindaco di Pesaro a presidente di Autonomie Locali Italiane Matteo Ricci di abbassare l'Iva ai Comuni per fare investimenti green. Se ne è parlato al Festival delle Città, in corso a Roma. "Ridurre l'Iva portandola al 4% per i lavori pubblici dei Comuni su investimenti green, scuole e trasformazione delle periferie? Sono totalmente d'accordo con la proposta fatta da Matteo Ricci", dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Una buona proposta che vorrei collegare al mio progetto per un 'green act' che riguardi un milione di alberi nuovi in cinque anni, la sostituzione di sette milioni di caldaie nelle grandi città e un investimento sulla mobilità elettrica" secondo il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Se ci fosse un abbassamento dell'Iva su tutta l'edilizia rigenerativa questo porterebbe ad una riattivazione dell'edilizia stessa e così si potrebbe riqualificare il territorio" dice il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.