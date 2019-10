Ponteggi 'volanti' per restauri

(ANSA) - TREVISO, 2 OTT - La società Ponteggi Euroedile di Paese (Treviso) ha progettato e realizzato un sistema di ponteggi per consentire il restauro di cupola, affreschi interni e parte alta della basilica della Madonna di Loreto (Ancona), evitando di chiudere alla vista per mesi la struttura, con impalcature esterne posate al suolo e senza interferire sulla normale fruizione del luogo sacro di fedeli e visitatori. Grazie a questa soluzione, l'azienda trevigiana si è aggiudicata l'operazione, sostenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per consentire ai restauratori di lavorare su tre distinti livelli, a 34, 45 e 59 metri d'altezza, sono state utilizzate più di 175 tonnellate di strutture in metallo, una massa che sarebbe però lievitata almeno del 30%, con parallelo aumento dei costi, qualora si fosse optato per i metodi tradizionali normalmente utilizzati in edilizia.