Aufreiter, lascio anche con Franceschini

"Confermo la decisione di lasciare Urbino nonostante il ritorno di Dario Franceschini al vertice del ministero per i Beni Culturali, che con la sua riforma aveva consentito la mia nomina". Lo ha detto all'ANSA il direttore della Galleria Nazionale delle Marche Peter Aufreiter alla vigilia della mostra-evento 'Raffaello e gli amici di Urbino'. Aufreiter è urbinate d'adozione e sua moglie è originaria della città feltresca. "La mia famiglia mi aspetta già a Vienna, dove dal gennaio prossimo andrò a dirigere il Technischen Museum (Museo della Tecnica)". Aufreiter non ha masi nascosto che la sua scelta è stata influenzata dalle politiche dell'ex ministro Bonisoli, che preferiva direttori italiani e una valorizzazione centralizzata del patrimonio. "Ma c'è anche il fatto che quello che sto facendo non è il mio lavoro. Io sono un marketing manager. Qui invece svolgo per l'80% compiti amministrativi riguardanti personale, contratti, gare d'appalto e altre mansioni che non mi competono".