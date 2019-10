Atletica:Tamberi in finale mondiale alto

(ANSA) - DOHA, 1 OTT - Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto dei Mondiali di Doha. Ci è riuscito superando al terzo tentativo a disposizione la misura di 2,29 piazzandosi al decimo posto della graduatoria complessiva dei due gruppi in pedana. Eliminato l'altro azzurro Stefano Sottile: la sua azione di richiamo delle gambe a quota 2,29 è tardiva, e l'asticella finisce al suolo. Tamberi apre senza difficoltà a 2,17, e prosegue privo di tentennamenti 5 centimetri più su. A 2,26, arriva il primo fallo, seguito dal salto da bandiera bianca. A 2,29, il momento della verità: il marchigiano sbaglia due volte, ed è sulla strada dell'eliminazione, prima della reazione del campione che lo proietta nella finale mondiale di venerdì. Un particolare: due anni fa, con la stessa misura, finì fuori dai primi 12 al mondo. Sono in tanti a non farcela, e fra loro gente del calibro di Bondarenko, Przyblko, Ghazal, Thomas, Tobe. Ma ci sono nomi di rilievo anche tra coloro che in finale vanno: Barshim, Ivanyuk, Starc, Nedasekau.