84enne incastrata sotto furgone, grave

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 1 OTT - Investita davanti casa e trascinata per diversi metri da un furgone. E' finita in ospedale, in gravi condizioni, una 84enne falconarese travolta in via Boccaccio a Falconara. La donna è stata investita attorno alle 13 da un Fiat Ducato guidato da un 37enne residente a Belforte del Chienti, che stava facendo manovra. La donna è rimasta incastrata sotto il mezzo. L'intervento di un meccanico della zona, che ha utilizzato il cric per alzare il furgone, ha permesso di iniziare a liberare l'anziano. Poi i vigili del fuoco hanno terminato la delicata operazione con i cuscini Vetter, che si gonfiano ad aria compressa, e affidato l'anziana al personale del 118. L'84enne è stata portata all'ospedale di Torrette in codice rosso. Il conducente del furgone è risultato nella norma dal test alcolemico effettuato dalla polizia locale arrivata sul posto per i rilievi.