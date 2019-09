Politecnica Link, bus tra Fs e Univpm

Un collegamento più comodo, rapido e sostenibile dalla stazione ferroviaria di Varano al polo di Monte Dato dell'Università politecnica delle Marche ad Ancona: è il servizio treno-bus Politecnica Link che mette a disposizione 11 autobus dedicati ogni giorno in coincidenza dell'arrivo dei treni da sud e da nord (dalle 7.42 alle 9.04 a Varano) e partenze (dalle 15.18 alle 19.03 da Ancona centrale), per completare il percorso in cinque minuti evitando l'uso di auto e moto e problemi di parcheggio. Il servizio è gratuito per chi ha l'abbonamento a bus o al treno. Al taglio del nastro - sono state donate ad alcuni studenti utilizzatori del servizio, che potrà servire anche ai dipendenti dell'ateneo, borracce in alluminio per sostituire bottigliette in plastica - c'erano alcuni protagonisti dell'iniziativa tra cui il direttore regionale di Trenitalia, Fausto Del Rosso, il rettore Univpm Sauro Longhi, l'amministratore delegato di Conerobus Muzio Papaveri e l'assessore regionale Angelo Sciapichetti.