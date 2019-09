Papi Gump, Bibbiano punta di iceberg

Ha fatto tappa ad Ancona Antonio Borromeo, presidente dell'associazione 'Papi Gump', che da anni si batte contro quella che definisce una "sottrazione legalizzata di minori", una battaglia che coinvolge migliaia di genitori separati, che reclamano "la corretta applicazione della legge n. 54 del 2006 sull'affido condiviso della prole". Dal 2013, Borromeo ha percorso a piedi l'Italia e l'Europa, al Parlamento Europeo, il Senato in Italia, nelle piazze. La marcia in corso, partita dalla sua città, Vasto, arriverà a Bibbiano.

"Un caso - ha detto oggi nella sede del coordinamento regionale di Fdi - che rappresenta la punta di un iceberg. In Italia ci sono oltre 1.800 strutture private che ospitano circa 40 mila ragazzini e bambini, inseriti con troppa facilità e disinvoltura nelle strutture, in contrasto con la legge che prevede l'applicazione dell'allontanamento come extrema ratio a tutela dei minori". La consigliera regionale di Fdi Elena Leonardi ha ricordato la mozione approvata in Regione sugli affidi.