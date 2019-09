Incendi, a fuoco deposito foraggi 8.000 mq

(ANSA) - PESARO, 30 SET - Incendio nella notte di un deposito di foraggi di 8.000 mq a San Giovanni in Petra, a Peglio. Appartiene alla ditta Saltarelli e Migiani. I foraggi sono stati divorati in breve tempo dalle fiamme, insieme alla strutture dello stabilimento, i danni sono quantificabili in centinaia di migliaia di euro. Sul luogo tre squadre di vigili del fuoco provenienti da Urbino, Macerata Feltria e Pesaro, che stanno tentando di impedire alle fiamme di allargarsi ad altri capannoni vicini. Indagano i carabinieri. E' il secondo incendio in provincia di Pesaro Urbino, dopo il rogo di 4 giorni fa alla Top Line di Vallefoglia.