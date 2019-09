Giornate Ambientamento Matricole Unicam

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 30 SET - L'Università di Camerino si appresta ad accogliere le centinaia di matricole che inizieranno il loro percorso universitario in Unicam.

L'appuntamento con le Giornate di Ambientamento per le matricole è per martedì 1 ottobre nelle sedi di Camerino e San Benedetto del Tronto, mercoledì 16 ottobre nella sede di Ascoli Piceno e mercoledì 20 novembre nella sede di Matelica. Le "Giornate di Ambientamento per le matricole", iniziativa promossa dal servizio Tutorato di Unicam, sono volte a facilitare l'inserimento dei nuovi studenti nella realtà universitaria e fornire loro gli strumenti utili per affrontare senza problemi gli studi universitari. "Le giornate - dice la prof. Loredana Cappellacci, delegata del rettore per il Tutorato - saranno come sempre ricche di appuntamenti, con presentazioni delle attività didattiche, dei servizi agli studenti, rivolti alle centinaia di giovani che, con entusiasmo e curiosità, hanno deciso di scegliere Unicam per il proprio percorso universitario".