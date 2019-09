Cani Akita in allevamento lager

Cani di razza 'Akita' detenuti in condizioni non idonee sono stati scoperti presso un allevamento a Serra Sant'Abbondio.

Contrariamente a quanto disposto dalla normativa regionale, gli animali erano tenuti in spazi angusti e inadatti a garantire il loro benessere. La Legge Regionale n. 10 del 1997 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" prevede uno spazio di almeno 8 metri quadri per ogni capo adulto, il mantenimento di buone condizioni igieniche oltre alla possibilità di ripararsi dalle intemperie. Accertata inoltre anche la mancata registrazione all'anagrafe canina di alcuni animali nonché l'omessa dichiarazione di trasferimento. Al proprietario dei cani sono state contestate sei sanzioni amministrative per un importo pari a 6.850 euro e si attivato per trasferire i cani in altri luoghi idonei.