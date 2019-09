Tony Blair a Pesaro e Fano con la moglie

Breve soggiorno a Pesaro per l'ex premier britannico Tony Blair, che è stato ospite dell'Hotel Excelsior insieme alla moglie Cherie per due giorni, per il matrimonio di un amico a Fano. Oggi c'e stato un incontro istituzionale con il sindaco Matteo Ricci, prima della partenza.

"È stato un onore conoscere e ospitare a Pesaro Tony Blair. Abbiamo chiacchierato un po' e ovviamente ho approfittato per descrivergli la #cittadellamusica e per invitare lui e la moglie Cherie al prossimo Rossini Opera Festival", scrive Ricci su Facebook, postando foto dell'incontro.