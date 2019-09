Brachetti al Clown&Clown Festival

(ANSA) - MONTE SAN GIUSTO (MACERATA), 29 SET - Da oggi fino al 6 ottobre Monte San Giusto, un piccolo Comune in provincia di Macerata, si trasforma nella Città del Sorriso con la 15/a edizione del Clown&Clown Festival, rassegna internazionale di Clownerie e Clown-Terapia che unisce le due anime del clown, quella artistica e spettacolare con quella volontaristica e sociale dei clown dottori e dei messaggeri del sorriso.

L'equilibrio è il tema di quest'anno. In programma spettacoli di clownerie e circo contemporaneo, eventi di piazza, workshop, incontri formativi sulla clown-terapia insieme alla Federazione Nazionale Clown Dottori ed altre associazioni. Tra gli ospiti Sabine Choucair, clown umanitaria libanese impegnata presso unità svantaggiate in tutto il mondo; Artuso Brachehtti, che il 2 ottobre si presenterà senza maschere in 'Arturo racconta Brachetti', Paolo Ruffini, il canadese Derek Scott, ex Cirque du Soleil, tra i protagonisti dello Slava's Snow Show, e Nicola Virdis, il nerd senza parole di Italia's Got Talent.