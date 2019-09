Morto Cesanelli: sindaco Recanati, perdiamo mente brillante

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 28 SET - "ci ha lasciato oggi una delle menti più aperte e brillanti della nostra Città negli ultimi decenni. La felice intuizione che è alla base di Musicultura ha tenuto insieme per molti anni le armonie dei testi con la musica di autore, attraendo e lanciando soprattutto molti giovani a livello nazionale e anche dai nostri territori".

Il sindaco di Recanati Antonio Bravi commenta così la morte di Piero Cesanelli, fondatore e direttore di Musicultura. "A partire dalle prime edizioni, tutte recanatesi, fino ai palcoscenici dello Sferisterio e alla ribalta nazionale con la Rai - osserva -, ha tenuto una regia sapiente e sempre riservata, con una visione profonda e ironica che ha trasmesso in ogni sui intervento. Restano anche indimenticabili le serate di Lunaria in Piazza Leopardi che caratterizzano ormai da molti anni l'estate recanatese. Tutta l'amministratore comunale, a nome della cittadinanza, esprime la propria vicinanza ai familiari e agli amici".(ANSA).