Greenwood (Radiohead) per arte sisma

(ANSA) - FERMO, 28 SET - Il chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood terrà un concerto di beneficenza il 25 ottobre al Teatro dell'Aquila di Fermo. Il ricavato verrà utilizzato per finanziare il restauro e il recupero di opere danneggiate dal sisma. Il musicista inglese, marchigiano d'adozione, aveva già tenuto un concerto di beneficenza insieme a Thom Yorke allo Sferisterio di Macerata nel 2017. Per la serata di Fermo, sarà affiancato da Daniel Pioro (violino), Katherine Tinker (pianoforte)e Giuseppe Franchelluccici (Violoncello) in una scaletta che spazierà da Steve Reich a Johann Sebastian Bach, passando anche attraverso alcune sue composizioni per musica di film (Il Petroliere e Il Filo Nascosto, per la quale quale è stato candidato all'Oscar nel 2018. Prevedita dal 2 ottobre. L'evento nasce dall'impegno di Arte Pro Arte, comitato ideato da Sharona Katan, Fabio Pucciarelli e Carla Paciaroni, in collaborazione con il Comune di Fermo e con la produzione musicale affidata a Tam Tutta un'Altra Musica.