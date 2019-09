Due Cc feriti durante inseguimento auto

(ANSA) - ANCONA, 28 SET - Due carabinieri sono rimasti lievemente feriti la scorsa notte durante l'inseguimento di una vettura sospetta, con due uomini a bordo, che non si era fermata all'alt e che poi per due volte, in retromarcia, aveva tamponato l'auto dell'equipaggio della sezione Radiomobile della Compagnia di Ancona nella parte anteriore. I militari erano intervenuti dopo l'allarme automatico scattato perché era stato fatto saltare con polvere pirica il bancomat di Banca in via Achille Grandi ad Ancona. Una volta giunti a Candia, i malfattori hanno abbandonato l'auto, una Alfa Romeo Giulietta Bianca, e si sono allontanati a piedi nelle campagne. Sul posto sono confluite numerose unità del Comando Provinciale di Ancona per le ricerche, a cui hanno partecipato anche Volanti della Questura, sinora senza esito. Nel portabagagli dell'Alfa Romeo è stato rinvenuto l'"ariete" con cui era stato sfondato un vetro della banca. Ai due militari, soccorsi dal 118, sono state diagnosticate contusioni guaribili in 10 e 7 giorni.