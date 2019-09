'Città e luoghi' a #marcheuropa 2019

'Le Città e i luoghi: abitare le Marche' è il tema di #marcheuropa, la 'scuola per sindaci, amministratori e dirigenti pubblici, consiglieri regionali, società civile e studenti universitari, organizzata dal Consiglio regionale delle Marche. "A sciogliere i nodi del governo delle città e dei territori - dice il presidente Antonio Mastrovincenzo - è chiamata una nuova leva di amministratori locali, a cui in primo luogo vogliamo rivolgerci con questa quarta edizione. L'Italia e l'Europa hanno molto da dire, ma è necessario che una riflessione sulle città e sui luoghi torni ad essere attuale anche nelle Marche, regione che deve fare i conti con ambizioni urbane, nuova ruralità ed una situazione particolarmente difficile determinata dal terremoto". Tre gli appuntamenti in programma tra ottobre e novembre. Il progetto formativo è realizzato in collaborazione con l'Istao e con vari partenariati, quest'anno patrocinato anche dal Comitato Europeo delle Regioni e dai Comuni interessati.