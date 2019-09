Bimbo con meningite, in graduale ripresa

(ANSA) - ANCONA, 28 SET - Sta meglio il bambino di 10 anni di Senigallia, ricoverato ad Ancona dopo la diagnosi di meningite batterica da Streptococco Pneumoniae. Il piccolo si trova in isolamento presso la Sod di pediatria: a circa 24 ore dall'avvio della terapia antibiotica - rifesisce un bollettivo dell'azienda Ospedali Riuniti -, presenta condizioni cliniche in graduale ripresa. In particolare miglioramento della curva termica e delle prestazioni neurologiche (GCS 14), con funzionalità epato-renale conservata.