A Tolentino agriturismo delocalizzato

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 28 SET - A tre anni dal terremoto, riapre il 29 settembre l'Agriturismo Colle Regnano di Tolentino, un'attività nota per avere ottenuto riconoscimenti a livello nazione per l'uso della bioedilizia. L'Agriturismo riapre delocalizzato nei pressi della struttura originale danneggiata dal sisma. La titolare Patrizia Francioni è riuscita a realizzare quattro nuovi alloggi, a cura dell'arch. Cesare Salvatori, utilizzando tecniche all'avanguardia e materiali ecosostenibili, come acciaio, fibra di legno e legno, che garantiscono un'ottima coibentazione. I nuovi lodge, realizzati dalla Cemeco, sono completamente diversi l'uno dall'altro e arredati con personalità: "Albero della Vita", "Rosso Peperoncino", "Casa della Fortuna" e "Ambarabaciccicocò" i nomi scelti. Ai quattro alloggi va aggiunto il locale riservato alla direzione. Tutte le nuove sistemazioni hanno all'esterno dei dipinti a tema, realizzati dall'artista Emilia Pieroni. "Il sisma è un mostro che si può battere" dice la titolare.