Sagra Uva, 30mila attesi a Cupramontana

(ANSA) - CUPRAMONTANA (ANCONA), 27 SET - Edizione numero 82 per la Sagra dell'Uva di Cupramontana, la più antica delle Marche, che si tiene ogni anno nella prima settimana di ottobre nella cittadina marchigiana, storica 'capitale' del Verdicchio dei Castelli di Jesi. La prima edizione fu celebrata il 23 settembre 1928. Dal 3 al 6 ottobre, cantine e piazze medievali saranno scenario di degustazioni e laboratori, carri allegorici, buon cibo e mostre mercato di prodotti tipici, spettacoli e musica dal vivo fino a tarda notte per una grande festa frequentata ogni anno da oltre 30 mila visitatori. Tra le curiosità, sabato alle 16, è il "Palio della pigiatura", una gara di pigiatura dell'uva a piedi tra i giovani contadini dei Comuni della zona di produzione. Tra i concerti, la 'night disco' del dj Gabry Ponte, i The Kolors, autori della hit dell'estate 'Pensare male'm e gli Equipe 84. Ampio spazio alle degustazioni tra calici e maestri, con i due laboratori.