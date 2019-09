Regione lancia bando economia circolare

(ANSA) - ANCONA, 27 SET - Nel giorno dello sciopero globale per il clima, la Regione Marche lancia un bando sull'economia circolare dalla dotazione di quasi 2 milioni di euro.

L'assessore alle Attività produttive e alla Green economy Manuela Bora e il presidente Luca Ceriscioli hanno presentato la misura che offre opportunità di finanziamento a fondo perduto alle imprese che investono secondo le logiche di miglioramento ambientale ed economia circolare, basate cioè sulla reimmissione in circolo di materiali, beni, energia per favorire la crescita economica e sociale della collettività attraverso un uso più efficiente e sostenibile delle risorse e il rispetto dell'ambiente. "La Regione spinge sull'economia circolare che tiene insieme due aspetti, sostenibilità ambientale e competitività delle imprese - ha detto Ceriscioli -. Dalla produzione di energia con fonti rinnovabili, alla raccolta differenziata, agli investimenti di oltre 50 milioni di euro per la mobilità sostenibile, alle ciclabili, alle macerie del sisma".