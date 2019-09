Jesi città con minor peso fiscale Marche

ANSA - JESI (ANCONA), 27 SETT - Nelle Marche è Jesi la città in cui la pressione fiscale per le aziende è più bassa. Lo evidenzia il rapporto 2019 dell'Osservatorio permanente sulla tassazione delle piccole e medie imprese, presentato dalla Cna nazionale su 141 Comuni considerati. Il sindaco di Jesi Massimo Bacci parla di "doppia soddisfazione, perché da un lato si conferma la volontà dell'amministrazione comunale di una gestione oculata del proprio bilancio; dall'altro si innescano meccanismi positivi per il nostro territorio quale realtà capace di attrarre nuovi insediamenti produttivi". Per la Cna "analizzando la situazione anno dopo anno, anche per confrontare il peso della tassazione tra le varie città, Jesi rimane saldamente nella parte alta della classifica posizionandosi al 27/o posto su 141 Comuni presi in esame in tutta Italia. Rimane inoltre la città in cui la tassazione complessiva pesa meno rispetto a tutte le altre città della regione Marche, un incentivo importante per chi volesse avviare un'attività".