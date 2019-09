Gdf smantella filiera del falso

(ANSA) - PORTO RECANATI(MACERATA), 27 SET - Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Macerata e della Compagnia di Civitanova Marche: disarticolata un'organizzazione criminale specializzata nella contraffazione di noti marchi di abbigliamento, con base all'Hotel House di Porto Recanati. L'operazione "Tailleur" ha portato a nove misure cautelari (tra divieto di dimora e obbligo di firma) disposte dal gip, per i componenti della banda, italiani e stranieri, su 35 persone denunciate. Un gruppo di senegalesi riceveva, da connazionali e non, abiti e accessori "anonimi", per poi trasformarli, abilmente e con l'uso di macchinari, in prodotti griffati. Prevista una ripartizione dei ruoli: approvvigionatori di etichette, sarti, venditori e persino sentinelle. La cessione dei prodotti finiti avveniva sia mediante l'esposizione della merce nelle zone a più alta frequentazione, sia attraverso le piattaforme on line.