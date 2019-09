Clima:Macerata, rettore Unimc e assessore Ambiente in corteo

(ANSA) - MACERATA, 27 SET - Il rettore dell'Università di Macerata Francesco Adornato, l'assessore regionale all'Ambiente Angelo Sciapichetti, il consigliere regionale dei Verdi Sandro Bisonni, Daniel Taddei e Rossella Marinucci hanno marciato insieme a circa 650 studenti in corteo a Macerata per il terzo sciopero del clima di Fridays for Future. Il corteo, che ha raggiunto piazza della Libertà, è stato aperto da uno striscione coin cui i ragazzi chiedono al Comune di dichiarare "lo stato di emergenza climatica". Piena adesione del rettore di Unimc Adornato che però non ha voluto sospendere le lezioni: "la partecipazione - ha spiegato - deve essere un atto di responsabilità, il frutto di una scelta". L'Ateneo, ha ricordato, ha lanciato un progetto per diventare 'plastic free'.(ANSA).