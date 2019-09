Clima: sindaco Pesaro a Roma, aderisco a Fridays for Future

(ANSA) - PESARO 27 SET - Con i giovani per l'ambiente. Senza se e senza ma". Il sindaco di Pesaro e presidente di Autonomie Locali Italiane (Ali) Matteo Ricci sposa ancora la causa dei Fridays for Future: impegnato a Roma, si dice "dispiaciuto" di non essere a Pesaro con gli studenti in piazza del Popolo. "Ma ho voluto lo stesso presenziare ed unirmi alla lotta contro il cambiamento climatico con migliaia di giovani nella capitale - spiega postando un video del corteo da piazza della Repubblica -. I ragazzi hanno lanciato una sfida epocale per salvaguardare il pianeta e per costruire una nuova economia green e solidale. Il nostro dovere è ascoltare e prendere esempio dalla 'green generation'. Con gli investimenti green si cresce e si crea lavoro. A Pesaro vogliamo portare avanti questo progetto a favore del futuro della città" conclude il sindaco.(ANSA).