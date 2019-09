Clima: sindaco Ancona, i ragazzi ci sollecitano ad agire

(ANSA) - ANCONA, 27 SET - "I ragazzi che manifestano sono belli, giocosi e nello stesso tempo profondi. In troppi li elogiano e si complimentano. Anche io mi complimento per il loro attivismo, l'impegno e la consapevolezza. Ma come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo capire che ci stanno tirando le orecchie e che bisogna agire". Così in una nota il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli commenta la grande manifestazione per lo sciopero globale per il clima. "Come città di Ancona abbiamo avviato progetti significativi come il passaggio dell'illuminazione pubblica a led, la sistemazione delle scuole con grande attenzione al risparmio energetico (penso alle nuove Socciarelli al Pinocchio, le Mercantini a Palombina...), il trasporto pubblico elettrico. Altri progetti stanno partendo.

Vogliamo e possiamo fare di più. Ragazzi, abbiamo capito. E premeremo sull'acceleratore. Senza inquinare però..." conclude.