Clima: Lega Giovani Piceni, una 'bigiata' di massa

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 27 SET - Una "bigiata di massa", legalizzata dal ministro Fioramonti con "una circolare". Così i in una nota la Lega Giovani Piceni a proposito dello sciopero per il clima. "Non bastava la pazza idea di tassare le merendine, mettendo le mani in tasca degli studenti e delle famiglie che già sostengono costi altissimi per libri, trasporti e materiale scolastico" incalzano. Nella circolare - osservano - "il ministro avrebbe potuto chiedere alle scuole di sensibilizzare sul tema, vista la grande mobilitazione, invece di fare proposte senza senso come questa. Il Ministro sta Nelle scuole della provincia di Ascoli Piceno, dice il coordinatore Alfio Salvatore D'Urso, "gli studenti della Lega Giovani si sono mobilitati per protestare contro la proposta di Fioramonti di tassare le merendine, ribattezza per l'occasione Snack Tax. La nostra posizione sul tema è chiara: nessuna nuova tassa per gli studenti, educazione ambientale nelle scuole e promuovere l'utilizzo, senza nuove imposte, di prodotti del territorio a km zero nelle nostre scuole. La difesa dell'ambiente e della nostra terra - conclude - ci vede attivi in prima linea ogni giorno!".(ANSA).