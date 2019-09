Clima: ad Ascoli in 300 a manifestazione, poi a pulire città

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 27 SET - Circa 300 studenti hanno partecipato ad Ascoli Piceno allo sciopero per il clima di Fridays for Future. Circa 300 si sono riuniti in piazza Arringo,, poi si sono dispersi in vari angoli della città e sulle sponde del Torrente Castellano per operazioni di pulizia.(ANSA).