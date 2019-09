Asur, meningite batterica per bimbo

(ANSA) - ANCONA, 27 SET - E' affetto da meningite batterica da pneumococco il bambino di 10 anni di Senigallia, ricoverato prima all'ospedale della sua città, poi trasferito al Salesi di Ancona. La conferma della diagnosi viene dal dipartimento prevenzione dell'Asur 2, all'esito delle indagini di laboratorio. In questi casi - spiega una nota dell'Asur - non è indicata alcuna profilassi antibiotica per chi sia stato in contatto con il caso né sorveglianza specifica. Le meningiti da pneumococco si presentano in forma sporadica e non danno luogo a focolai epidemici.