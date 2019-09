Ad Ancona sit in migliaia di ragazzi

Non un corteo, ma un grande sit in nel centro di Ancona per il terzo sciopero per il clima di Frdays for Future. E' la manifestazione organizzata da varie associazioni giovanili degli studenti delle superiori e universitari, che hanno raccolto in piazza Cavour circa 2.000 persone. "Siamo con Greta", "La terra vivrà senza di noi, ma noi senza di lei?", alcune delle scritte su cartelli e striscioni.

nel programma della giornata vari interventi, una performance artistico-musicale e la presentazione di un centralina autocostruita per la rilevazione delle polveri sottili. "Lo scopo di oggi è quello di far prendere coscienza alla società che il nostro mondo è a rischio - spiega Jacopo Mengarelli, uno degli portavoce -. Non lo dice solo Greta, ma lo dicono gli scienziati e ci sono ricerche concordi nel dire che esiste il riscaldamento globale e che la causa è umana". Tantissime la manifestazioni in tutte le Marche: cortei e catene umane, ma la pulizia di sponde di fiumi, torrenti, spiagge e scogliere, e incontri.