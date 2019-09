Fai: giornate autunno e mattinate Inverno dedicate Infinito

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 26 SET - L'inaugurazione dell'Orto delle monache sul Colle dell'Infinito a Recanati nel bicentenario della stesura dell'idillio di Giacomo Leopardi, allora 21enne, si legherà alle Giornate Fai d'Autunno e le Mattinate Fai d'Inverno che saranno dedicate ai celebri versi leopardiani "e ai giovani, al loro desiderio di aprirsi al mondo, al loro impegno, alla loro capacità di imparare appassionandosi". Lo ha annunciato il presidente del Fai Andrea Carandini, in occasione della visita in anteprima dell'orto recuperato dal Fai, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro Dario Franceschini. I lavori di restauro dell'antico orto-giardino dell'ex Convento di Santo Stefano, in cui l'Infinito è ambientato, spiega il Fai, fanno parte di "un progetto di valorizzazione culturale unico nel suo genere, la sfida più inconsueta e affascinante che il Fai abbia affrontato dalla sua nascita: una 'visita guidata' dentro una poesia, opera d'arte immateriale per definizione".(ANSA).