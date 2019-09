Della Valle, Mattarella? Super-qualità, servirebbero di più

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 26 SET - "Mattarella è una persona di super-qualità, ce ne vorrebbe qualcuna in più...".

Così l'imprenditore Diego Della Valle a margine della visita in anteprima dell'Orto delle Monache sul Colle dell'Infinito a Recanati, dopo l'intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e restauro curato dal Fai con il contributo di istituzioni pubbliche e private tra cui Tod's e il Gruppo Gabrielli. All'evento hanno partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dei Beni culturale e del Turismo Dario Franceschini.(ANSA).