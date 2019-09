Whirlpool, a Fabriano sciopero impiegati

Presidio degli operai sui tre turni davanti allo stabilimento di Melano a Fabriano della Whirlpool. Lo stesso, ma su un unico turno, lo hanno messo in piedi gli impiegati della sede cittadina. "Alta l'adesione allo sciopero di otto ore indetto per solidarietà nei confronti dei colleghi di Napoli - dicono i rappresentanti dei sindacati di categoria Fiom, Fim, Uilm presenti -. Ma anche per far rimare accesi i riflettori sull'emorragia di spostamento di funzioni dalla sede impiegatizia di Fabriano in direzione della Polonia.

Abbiamo incontrato i rappresentanti dell'azienda questa mattina per ribadire che anche questa questione deve essere discussa in sede ministeriale". La mobilitazione non si ferma. "Abbiamo un pacchetto di 4 ore di sciopero da far effettuare ai dipendenti della Whirlpool entro il 3 ottobre prossimo e destinato proprio alle tematiche locali. Poi, il 4 ottobre tutti a Roma. Dalle Marche dovrebbero partire almeno quattro pullman" concludono i sindacati.