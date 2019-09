Sanità: salvato da tempesta aritmica,'54 choc, ora sto bene'

(ANSA) - ANCONA, 25 SET - "Senza questo intervento d'urgenza sarei morto. Ho avuto 54 choc. L'intervento mi ha salvato la vita, ora sto benissimo, speriamo di continuare così". Giorgio, 74 anni, di Fano, muratore, magazziniere e ciclista per hobby, racconta la dura esperienza di 'tempesta aritmica' una tachicardia veicolare incessante potenzialmente letale. Per curarsi, racconta, si era recato in una struttura lombarda dove il problema era stato ovviato solo parzialmente, prima di sottoporsi ad ablazione cardiaca epicardica alla Cardiologia Clinica degli Ospedali di Ancona e guarire definitivamente.

Tra gli 11 pazienti sottoposti alla metodica, eseguita da un team muldisciplinare di esperti di alto profilo tra i quali l'elettrofisiologo prof. Antonio Dello Russo, c'è anche Giovanni, 45 anni, vivaista di Grottammare. In passato, nonostante vari casi in famiglia di patologie cardiache gravi, non aveva sofferto di problemi particolarmente gravi. Poi all'improvviso gli attacchi di 'tempesta aritmica', "25 choc da defibrillatore in un giorno". "E' stato traumatico - racconta -.

Durante un ricovero di nove giorni ad Ascoli Piceno le aritmie sono state rallentate. Poi sono arrivato ad Ancona e il 5 settembre mi sono sottoposto ad ablazione. Ho trovato una struttura meravigliosa, a livello professionale e umano, che ha risolto il problema. Giorno dopo giorno ho visto miglioramento.

Ho un'attività in proprio e cercherò di riprendere i miei ritmi".(ANSA).