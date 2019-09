Grotte Frasassi 48 anni dopo prima discesa

Domenica 29 settembre va in scena la magia della scoperta delle Grotte di Frasassi di Genga. In occasione del 48/o anniversario della prima discesa, il gruppo di speleologi che nel 1971 mise piede per primo dentro le Grotte sarà presente durante tutta la giornata di visite. E accompagnerà i turisti, insieme alle guide, nel racconto di quel giorno che cambiò per sempre la storia di Frasassi. Il 25 settembre 1971 rappresenta una data storica per il Comune di Genga: si tratta del giorno in cui furono scoperte le Grotte di Frasassi da un gruppo di giovanissimi speleologi.

Rolando Silvestri, del gruppo Speleologico Marchigiano Club Alpino Italiano di Ancona, nel corso di una spedizione organizzata e guidata da Giancarlo Cappanera, attraversando le pendici nord del monte Vallemontagnana, scoprì un piccolo imbocco, grande come un volante di auto, che era la "porta d'ingresso" della grotta, subito battezzata Grotta Grande del Vento perché vi erano numerose aperture da cui fuoriuscivano correnti d'aria.