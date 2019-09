Via a stagione tartufo bianco Acqualagna

Al via domenica 29 settembre la stagione del pregiato Tuber Magnatum Pico noto come tartufo bianco, "l'oro della tavola e risorsa preziosa" di Acqualagna, riconosciuta vero giacimento tartufigeno. "sarà una giornata importante - dice il Sindaco Luca Lisi - tanto attesa dai tartufai pronti a ripartire per la ricerca del pregiato fungo ipogeo. Dalle voci sottobosco pare che sarà una stagione positiva per il raccolto. Siamo pronti ad accogliere tutti coloro che verranno a degustare l'amato tartufo bianco che tornerà a invadere la cittadina con il suo profumo intenso.

L'inizio della raccolta ci rende particolarmente entusiasti - ricorda il sindaco - poiché annuncia la 54/a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco che inaugureremo domenica 27 ottobre e proseguirà nei giorni 1, 2, 3, 9 e 10 novembre con un programma ricco di prestigiosi ospiti". La presentazione ufficiale della Fiera ("Tartufo Bianco nel Cuore di Roma"), con il sindaco Lisi, avverrà il 9 ottobre a Roma al Pio Sodalizio dei Piceni.