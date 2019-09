Parco Sibillini, presidenza a Spaterna

"Per la nomina alla presidenza del parco nazionale dei Monti Sibillini tra molti curricula esaminati è emerso per prestigio e completezza quello del prof.

Andrea Spaterna, veterinario che da anni insegna come professore ordinario all'Università di Camerino". Lo fa sapere in una nota Patrizia Terzoni, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera e relatrice di maggioranza per la fase di rilascio del parere della Commissione previsto dalla legge. "Sono quindi molto contenta di essere relatrice in commissione ambiente per l'esame della sua candidatura proposta dal Ministro dell'Ambiente Costa - aggiunge - Sul nome del prof. Spaterna il ministero ha ottenuto l'intesa con le regioni Umbria e Marche".