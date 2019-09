20/a Regata Conero Ancona, 1.500 velisti

Dodici miglia da solcare spinte dal vento che per domenica 29 settembre sarà quello di scirocco.

Barche pronte per la 20/a Regata del Conero organizzata da Marina Dorica, con partenza alle 11 dallo specchio di mare del Passetto. Sono attesi circa 1.500 velisti. In palio premi messi a disposizione dagli sponsor tra cui anche uno scooter. Già arrivate le prime adesioni con Idrusa, giunta da Lecce, Urkan di Marco Serafini, campione del mondo classe Orc, Moonshine di Paolo Cori (che farà la telecronaca dalla postazione del Passetto), Kiwi di Mario Pesaresi, Qukal di Sandro Cagnoni e il pluricampione Alberto Rossi che non gareggerà con la sua barca.

I dettagli dell'evento presentati in Comune dal direttore di Marina Dorica Leonardo Zuccaro, dal membro del cda Giuseppe Mascino, dall'assessore allo Sport Andrea Guidotti e dal sindaco Valeria Mancinelli. Per ora sono 76 gli iscritti ma il grosso delle adesioni arriveranno come da abitudine gli ultimi giorni fino a raggiungere quota 150-200 imbarcazioni.