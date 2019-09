Frontale auto a Tolentino, morto 66enne

Incidente mortale sulla Sp 127 a Tolentino dove una Hyundai Atos condotta dalla vittima - 66 anni, di Macerata - si è scontrata frontalmente con una Polo Volkswagen guidata da un 31enne. Nello schianto, avvenuto per cause in fase d'accertamento all'altezza dell'incrocio con la Contrada Troiano, è rimasto ferito gravemente anche il figlio 36enne della vittima, che è stato trasportato agli Ospedali Riuniti di Ancona. Più lievi le lesioni subite dal conducente della Polo trasferito invece all'ospedale di Macerata. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere due delle persone coinvolte, rimaste incastrate all'interno degli abitacoli, i sanitari del 118 e i carabinieri.