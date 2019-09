Ex sede Provincia e Rettorato a Univpm

Firmato l'atto di compravendita del 'Palazzo di Vetro', ex sede della Provincia di Ancona, e del Palazzo del Rettorato, tra la stessa Provincia e l'Università politecnica delle Marche. Nello studio del notaio Sabatini di Ancona, il direttore generale Univpm, dott.ssa Rosalba Valenti, e il dirigente della Provincia avv. Fabrizio Basso, hanno sottoscritto l'atto con cui la Provincia vende e trasferisce all'Univpm entrambi gli immobili ubicati tra Piazza Roma, Via Villafranca e Corso Stamira. All'accordo di partenariato pubblico del 2018, era seguita la presentazione del progetto che prevede ristrutturazione e ampliamento degli immobili entro il 2023 a spese dell'ateneo. Ora il primo tassello ufficiale. Una volta completati i livelli di progettazione, Univpm potrà appaltare i lavori per il progetto di ristrutturazione e recupero dei due edifici dove torneranno a essere concentrati gli uffici del Rettorato e della Provincia. Alla Provincia verrà trasferita la sua porzione di pertinenza del Palazzo di Vetro.