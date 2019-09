Amerigo Vespucci ad Ancona 4-5-6 ottobre

La nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci sarà ad Ancona il 4, 5 e 6 ottobre alla banchina uno dedicata a San Francesco per le celebrazione degli 800 anni dalla partenza del patrono d'Italia dallo scalo anconetano verso la Terra Santa. Lo ha annunciato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale Rodolfo Giampieri: la nave sarà visitabile - sono attese 15mila persone - dal pomeriggio del 4, poi mattina e pomeriggio del 5 e 6; ripartirà il 7 ottobre. Il 4 presentazione a bordo della Vespucci dei bozzetti dell'opera che verrà realizzata sulla banchina come segno indelebile della dedica a San Francesco.

Soddisfazione per l'evento è stata espressa in conferenza stampa da tutti i rappresentanti degli enti protagonisti: il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, l'arcivescovo di Ancona-Osimo, mons.

Angelo Spina, l'ammiraglio di squadra Alberto Bianchi, il comandante in seconda della Guardia costiera di Ancona Luigi Piccioli e il dirigente regionale Raimondo Orsetti.