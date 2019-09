Parti intonaco in strada, intervento Vvf

I vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti a Ostra di Ancona in Corso Mazzini per parti di intonaco cadute da un edificio sulla pubblica via. Utilizzando l'autoscala hanno verificato le facciate interessate rimuovendo le parti di immediato pericolo.

Poi hanno transennato circa 50 metri di marciapiede in ambo i lati della via. Non si segnalano persone coinvolte.