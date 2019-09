Lancia biglie con fionda contro furgone

Contrario ad alcuni lavori di manutenzione edile in un condominio, un 62enne di Ancona avrebbe lanciato dalla finestra con una fionda alcune biglie d'acciaio contro il furgone in sosta della ditta incaricata, danneggiando la carrozzeria e mandandone in frantumi un finestrino. Dopo la denuncia del titolare della ditta, gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona hanno effettuato una sopralluogo nella zona del quartiere della Palombella. L'imprenditore ha riferito che negli ultimi giorni aveva avuto a che fare con il residente che protestava vivacemente per i lavori. Così gli agenti hanno perquisito l'abitazione del 62enne rinvenendo una fionda, biglie d'acciaio e anche un martello che l'uomo teneva sul sedile lato guida della sua auto. Per questo è scattata a suo carico una denuncia per danneggiamento, getto pericoloso di cose e possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.