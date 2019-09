Guide vocali e mappe tattili in hotel

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 21 SET - Nasce a San Benedetto del Tronto il primo hotel delle Marche 'accessibile' a tutti: è tra i primi del litorale adriatico nel Centro e Sud Italia. Ci sono percorsi vocalizzati che attraverso lo smartphone guidano i turisti non vedenti all'interno dell'albergo, mappe tattili in braille per orientarsi in ogni piano, tv, ascensori e climatizzatori con comandi vocali, stanze e spazi studiati per muoversi agevolmente in carrozzina, dispense per buffet e armadi sospesi, bagni attrezzati senza rinunciare al design, con lavandini e specchi regolabili in altezza. L'Hotel Bolivar compie 50 anni e per l'occasione cambia volto, aprendo le porte all'accessibilità. Il progetto "Damaso", prende il nome dal figlio 29enne dei proprietari, laureato in Language, Society and Communication, non vedente dalla nascita, e lancia un messaggio importante di accoglienza a turisti con disabilità dalla Riviera delle Palme, insieme all'Unione italiana Ciechi e Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo.