Esplosione bancomat e fuga con denaro

Assalto all'alba a Loreto allo sportello bancomat della Banca Popolare di Bari in via Fratelli Brancondi 12. Il raid è scattato verso le 4 quando alcuni malviventi hanno applicato un congegno esplosivo nella fessura della macchinetta deputata all'erogazione del denaro: la deflagrazione ha praticamente distrutto il bancomat, causando danni anche agli uffici dell'istituto di credito. I ladri sono riusciti ad asportare il denaro contenuto nella piccola cassaforte dell'Atm e sono poi scappati. Il bottino è ancora in via di quantificazione. I rilievi sulla scena del crimine sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile unitamente a quelli della Stazione di Loreto che insieme conducono le indagini.