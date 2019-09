Gp Aragon: Fp2 a Vinales, Rossi secondo

Seconde libere col marchio Yamaha sul circuito spagnolo di Aragon, dove domenica si disputa il Gp omonimo, quattordicesima prova del mondiale MotoGp. Il miglior tempo è stato fatto segnare da Maverock Vinales (1.48.014), davanti a Valentino Rossi (+57 millesimi) e a Fabio Quartararo (+103). Quarto tempo per Marc Marquez (+190), che con la sua Honda nella prima sessione aveva chiuso in 1-46.869, staccando Vinales di oltre 1,6 secondi. Nella classifica dei tempi - importante per l'accesso alla Q2 di domani perchè le previsioni danno possibile pioggia nelle terze libere previste alla mattina -, seguono Pol Espargaro, (Ktm, +378 millesimi), Jack Miller (Ducati, +428), Cal Crutchlow (Honda, +436). Andrea Dovizioso ha colto l'ottavo tempo con la sua Ducati all'ultimo giro (0.463), seguito fa Joan Mir (Suzuki, +627) e da Aleix Espargaaro (Aprilia, +690). Fuori dai dieci sono rimasti Danilo Petrucci (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas).