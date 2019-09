Controllo giudiziario azienda agricola

Per la prima volta nelle Marche un'azienda agricola è stata posta sotto controllo giudiziario, su disposizione del gip di Macerata, per evitare il caporalato, lo sfruttamento dei lavoratori e altre irregolarità.

Si tratta dell'azienda agricola "Girasole" con sede legale a Recanati e sede operativa a Montelupone, contrada Piane di Morro. Per due volte, ad agosto 2018 e a gennaio 2019, i carabinieri hanno rilevato irregolarità nel trattamento dei lavoratori, stranieri richiedenti asilo che lavoravano tutta la settimana 12 ore al giorno, pagati 5 euro l'ora. A chiedere il controllo giudiziario al gip è stato il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio per evitare il sequestro e la chiusura dell'azienda che dà lavoro a 60 persone. Il titolare sarà affiancato da un commercialista.