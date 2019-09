Carrescia lascia Pd e va in Italia Viva

"Ho rassegnato le dimissioni dalla Direzione Nazionale e dal Pd per aderire a Italia Viva. È mia opinione che ormai nel Pd non ci sia più agibilità politica per cercare quel cambiamento che vorrei e che si guardi più ad un ritorno al passato che al futuro". Lo annuncia su Facebook Piergiorgio Carrescia, ex deputato Pd, renziano della prima ora.

"Ora che c'è un'offerta politica a mio parere più stimolante e può declinare meglio gli obiettivi del nostro impegno nel recente Congresso - spiega - ho deciso di aderire a Italia Viva.

Sono valutazioni e scelte personali e ciascuno farà le sue".