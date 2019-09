Ruberto comandante Cc Senigallia

Ha 30 anni e viene da Minturno (Latina) il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia. Il capitano Francesca Romana Ruberto succede al tenente colonnello Cleto Bucci che ha lasciato la città dopo 5 anni per l'incarico di Capo Ufficio Comando del comando provinciale di Pesaro Urbino. Ruberto ha assunto la guida delle nove stazioni di Senigallia e dei paesi limitrofi: Barbara, Belvedere Ostrense, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montemarciano, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli. Il nuovo comandante arriva dall'Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa, ma è solo l'ultimo degli incarichi in ordine di tempo.

Laureata in giurisprudenza, appena uscita dall'Accademia di Modena e dalla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, è stata assegnata al Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesenatico con il ruolo di comandante, poi à diventata comandante del Norm di Roma Ostia, prima di passare al Ministero.