110 mln lavori Fs su Civitanova-Albacina

"L'importo della prima fase dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Civitanova-Albacina è di 40 milioni di euro: per il completamento delle opere, previsto per il 2024, serviranno altri 70 milioni di euro inseriti nel programma pluriennale di investimenti Rfi". Lo ha riferito l'assessore regionale Angelo Sciapichetti durante l'iniziativa "Viaggia con noi": in un treno Swing speciale dedicato l'assessore e alcuni dirigenti di Trenitalia e Rfi hanno viaggiato da Ancona a Macerata per raccontare la situazione della mobilità nelle Marche. Presenti il direttore regionale di Trenitalia, Fausto Del Rosso, il direttore territoriale produzione Rfi, Nicola D'Alessandro, il direttore Commerciale Centro Sud Adriatica Rfi Roberto Laghezza, oltre a rappresentanti di autorità locali, università e aziende.