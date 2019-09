Furto autogrill, via anche memoria video

A distanza di quasi tre anni dall'ultimo colpo, si rifà viva la banda degli autogrill a Fabriano (Ancona). Presa di mira la stazione Agip Fabriano Nord della Ss 76 in zona Rocchetta nei pressi dello svincolo di ingresso alla città. Cospicuo il bottino che si aggirerebbe tra i 15 e 20 mila euro tra contanti, sigarette e biglietti Gratta e vinci. Snack e generi alimentari non sono stati invece toccati.

I ladri hanno agito nella notte tra domenica e lunedì scorsi forzando la porta principale di ingresso, per poi disattivare l'allarme e provvedere ad asportare anche la memoria interna del circuito di videosorveglianza per far sparire immagini da cui forse avrebbero potuto essere identificati. Ladri professionisti che sapevano come organizzarsi per ottenere il massimo risultato, senza rischiare di lasciare tracce.